Губернатор Воронежской области заявил об абсолютно спокойной обстановке на границе

Губернатор Александр Гусев уверен, что все под контролем. Фото: с портала правительства Воронежской области.

В одной из соцсетей губернатор Александр Гусев разместил пост, в котором рассказал о ситуации в нашем регионе. Глава области заявил:

- Обстановка у нас абсолютно спокойная и полностью контролируемая. На границе региона с соседним государством нет никакой активности, а сил и средств для защиты границ более чем достаточно. Нет никаких поводов для беспокойства у жителей приграничных районов Воронежской области.

Губернатор сообщил, что все системы жизнеобеспечения региона работают как обычно. В регионе не планируют вводить дополнительных режимов, кроме действующих ограничений по ковиду.

Также Александр Гусев рассказал, что Воронежская область готова принять до семи тысяч эвакуируемых из Донбасса (включая тех, кто уже прибыл в Воронежскую область, а их 3,3 тысячи). По словам губернатора, при необходимости число пунктов временного приема (ПВР) можно увеличить. Сейчас действуют 65 ПВР в 23 муниципалитетах области.

Губернатор отдельно отметил, что начавшим учиться в воронежских школах детям Донбасса при необходимости помогают психологи, помогающие адаптироваться к новой обстановке. Также для ребят из ДНР и ЛНР организуют экскурсии по достопримечательным местам Воронежской области.

Александр Гусев заявил, что ежедневно мониторит работу торговых сетей. По его данным, в распределительных центрах есть надежный запас продуктов питания и товаров первой необходимости на срок до 45 дней в зависимости от срока годности. Никакого дефицита нет.

Губернатор поручил и дальше обеспечить бесперебойное наличие в магазинах и аптеках региона продуктов, лекарств, товаров первой необходимости, а также топлива на АЗС.

Глава области пообещал также промониторить цены местных производителей продуктов, в том числе на предприятиях с иностранным участием.

- Мы находимся в постоянном контакте со всеми силовыми структурами, понимая в режиме онлайн, как складывается ситуация. Уверен, все и дальше будет спокойно, - подытожил Александр Гусев.