На Воронеж обрушится снегопад

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Вечером в пятницу, 25 февраля, зима напомнит воронежцам, что прощаться с ней еще рано. По прогнозам синоптиков, на город может обрушится снегопад. Интенсивные осадки в виде мокрого снега начнутся к концу рабочего дня и продлятся до утра субботы, а возможно, и дольше.

По оценкам специалистов может выпасть до 3,7 мм осадков. Однако, при плюсовой температуре этот снег на земле долго не задержится, а превратится в грязь и слакоть. Подробнее о погоде на выходные читайте здесь.