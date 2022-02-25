В Воронеже дошло до суда дело пьяного водителя, сбившего трех человек на тротуаре

ДТП на проспекте Труда 13 августа 2021 года. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В Воронеже полицейские передали в суд уголовное дело 45-летнего жителя Рамонского района. 13 августа 2021 года в 12.10 у дома № 141 на проспекте Труда этот мужчина, руливший «Опелем-Астра», двигаясь со стороны улицы Солнечная, выехал на встречную полосу, а потом и на тротуар. Там он сбил трех человек.

35-летний мужчина и 53-летняя женщина получили травмы головы, ребер и позвоночника. Их здоровью был причинен тяжкий вред. 58-летний мужчина, сбитый «Опелем», получил травмы, квалифицированные врачами как принесшие вред здоровью средней тяжести.

Машина после ДТП полностью перегородила тротуар. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Приехавшие на место ДТП полицейские предложили водителю пройти алкотест, он отказался. Это равносильно признанию, что он был пьян.

Уголовное дело рассмотрят в Коминтерновском районном суде. За совершение ДТП в состоянии опьянения водителю грозит до семи лет лишения свободы.

Напомним, недавно вынесли приговор 25-летнему участковому Владимира Ш. 9 июня 2020 года в 19.20 он въехал на тротуар на остановке «Заводская» в Железнодорожном районе на своей «Тойоте». Машина сбила трех пешеходов, причем двоих насмерть. 41-летний мужчина погиб на месте. Чуть позже в больнице «Электроника» скончалась 71-летняя женщина, а чудом выжившая 41-летняя третья пострадавшая стала инвалидом. Суд приговорил участкового к трем годам колонии-поселения. Кроме того, он обязан заплатит почти два миллиона рублей в качестве компенсации нанесенного вреда