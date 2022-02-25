Коронавирус в Воронежской области на утро 25 февраля: заразились 3442 человека

Врачам по-прежнему приходится нелегко - 320 новых госпитализированных с ковидом тоже немало. Фото: Иван МАКЕЕВ

На федеральном сайте «Стопкоронавирус.РФ» опубликовали статистику по заболеваниям ковидом на утро пятницы, 25 февраля. Заразились COVID-19 еще 3442 жителя Воронежской области. В то же время госпитализировали из них всего 320. На утро 24 февраля заболевших было чуть меньше – 3440.

Еще 12 человек умерли. Смертность немного уменьшилась. На утро 24 февраля, напомним, ковид унес в могилу 18 жителей Воронежской области.

И по победившим ковид – к их числу прибавился еще 3241 наш земляк.

Напомним, губернатор Воронежской области Александр Гусев обещал отменить систему QR-кодов при условии дальнейшего снижения заболеваемости. Но сейчас она скорее стабилизировалась. Поэтому такого решения пока, видимо, ожидать не приходится.