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Здоровье25 февраля 2022 8:55

Коронавирус в Воронежской области на утро 25 февраля: заразились 3442 человека

Еще 12 умерли
Юрий КОЗЛОВ
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Врачам по-прежнему приходится нелегко - 320 новых госпитализированных с ковидом тоже немало.

Врачам по-прежнему приходится нелегко - 320 новых госпитализированных с ковидом тоже немало.

Фото: Иван МАКЕЕВ

На федеральном сайте «Стопкоронавирус.РФ» опубликовали статистику по заболеваниям ковидом на утро пятницы, 25 февраля. Заразились COVID-19 еще 3442 жителя Воронежской области. В то же время госпитализировали из них всего 320. На утро 24 февраля заболевших было чуть меньше – 3440.

Еще 12 человек умерли. Смертность немного уменьшилась. На утро 24 февраля, напомним, ковид унес в могилу 18 жителей Воронежской области.

И по победившим ковид – к их числу прибавился еще 3241 наш земляк.

Напомним, губернатор Воронежской области Александр Гусев обещал отменить систему QR-кодов при условии дальнейшего снижения заболеваемости. Но сейчас она скорее стабилизировалась. Поэтому такого решения пока, видимо, ожидать не приходится.