Сотрудники МЧС предупредили воронежцев о непрочном льде

Провалиться в ледяную воду легко, выбраться из нее сложно. Фото: Олег УКЛАДОВ

С предупреждением к рыбакам и другим любителям прогулок по непрочному льду обратились сотрудники регионального ГУ МЧС:

- «Температурные качели», которые вторую неделю происходят в Воронежской области, не способствуют крепости льда на водоемах. Весенний лед - самый опасный, он не трещит под ногами, сразу разламывается, без каких-либо предшествующих признаков. Убедительно просим всех жителей Воронежской области - не выходить на лед и не подвергать свою жизнь риску!

Напомним, на Крещение в Ленинградской области утонула мать двоих детей. Женщина нырнула в необорудованную прорубь, и ее затянуло под лед. Ее тело нашли только спустя девять дней.