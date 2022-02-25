В Воронежской области пенсионер на «Ладе» вылетел с дороги и опрокинулся

Машина улетела с дороги, у нее выбило стекла. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В четверг, 24 февраля, в 13.30 на 10 километре дороги Воронеж-Луганск-Давыдовка» в Острогожском районе 67-летний местный житель, ехавший на «Ладе-Гранте» не справился с управлением машиной. Автомобиль съехал с дороги и опрокинулся. Водитель получил травмы разной степени тяжести, его отвезли в больницу.

Крыша "Лады" сильно погнулась. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

Напомним, 24 февраля в двух районах Воронеже случились ДТП на «зебре». В 13.52 у дома № 35 по улице Краснознаменная 24-летний воронежец, руливший «семеркой», сбил на «зебре» без светофора 37-летнюю женщину. Жительницу Воронежа отвезли в больницу. А в 18.30 у дома № 2 по улице Маршака 38-летний воронежец, управлявший «Ладой-211140» сбил 33-летнюю женщину на «зебре» со светофором. Пострадавшую, также живущую в Воронеже, госпитализировали.