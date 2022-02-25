В Воронеже пропала пожилая женщина

Неонила Устиненко пропала 24 февраля. Фото: поисковый отряд Лиза Алерт Воронеж ВКонтакте.

В четверг, 24 февраля, в микрорайоне Репное пропала 79-летняя Неонила Устиненко (Пипич). Неонила Кирилловна ушла из дома в неизвестном направлении. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт Воронеж». Пока поиски пожилой женщины были безрезультатны. Неонила Устиненко страдает провалами в памяти.

Приметы Неонилы Устиненко: рост 170 сантиметров, худощавая, темно-русые волосы с проседью, голубые глаза. 24 февраля была одета в пальто, брюки, на ней были сапоги и черная шапка. С собой, когда уходила, взяла сумку и пакет.

Всех, кто что-либо знает о том, где сейчас находится Неонила Устиненко, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (волонтеры) или 112.

Напомним, продолжаются поиски 56-летнего Игоря Золотарева, пропавшего в Воронеже. Мужчина нуждается в медицинской помощи.