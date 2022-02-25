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Происшествия25 февраля 2022 6:07

Под Воронежем ночью сгорел жилой дом

Пострадавших на пожаре не было
Юрий КОЗЛОВ
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Пожарные боролись с огнем около часа.

Пожарные боролись с огнем около часа.

Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В пятницу, 25 февраля, около половины пятого утра, в селе Грямячий Колодезь Семилукского района на улице Школьной загорелся жилой дом.

- О пожаре сообщили в 4.29. На место ЧП выезжали 14 наших сотрудников на четырех машинах. Огонь потушили в 5.35. К тому времени в четырехквартирном доме 25х30м три квартиры выгорели внутри по всей площади. Рухнула крыша. Кроме того, поврежден огнем второй этаж по всей площади. А в двухэтажной пристройке также сгорела крыша. По оперативным данным, пострадавших на пожаре не было. Причины ЧП выясняют, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.