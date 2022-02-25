В Воронеже эвакуировали КБХА из-за сообщения о минировании

Силовики в четверг, 24 февраля, проверяли два сообщения о минировании в Воронеже.

В первом случае неизвестные преступники заявили о том, что может взлететь на воздух главный корпус КБХА на улице Ворошилова, 20. Сотрудников стратегически важного производства эвакуировали. Поскольку был конец рабочего дня, люди отправились домой. Здание проверили, но бомбу не нашли.

В тот же день было сообщение и о минировании Арбитражного суда Воронежской области в центре Воронежа. Однако и в этом случае информация оказалась ложной.

24 февраля «телефонные террористы» потревожили и Белгород. Сообщение о минировании железнодорожного вокзала также оказалось фейком.