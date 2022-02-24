Воронежцы несут на пункты приема вещей для беженцев предметы личной гигиены, детское питание и книги

Фото с сайта мэрии Воронежа

Воронежцы приносят на пункты сбора вещей то, в чем особенно остро сейчас нуждаются беженцы с Донбасса. Это средства личной гигиены, детское питание, подгузники, игрушки, спортивный инвентарь, настольные игры, раскраски и многое другое. Малышам старше двух лет нужна одежда, а школьникам – канцелярские товары для учебы.

Например, только в один из пунктов сбора помощи в Ленинском районе горожане принесли 360 единиц различных предметов первой необходимости, более 100 детских книг и 2,5 тысячи медицинских масок.

А пожилой пару супругов, размещенной в пункте временного проживания в Коминтерновском районе, помогли связаться с родными. Старики оказались без телефона. Им подарили сим-карту и мобильный телефон для пожилых людей с плохим зрением. Пенсионеры тут же связались с родственниками и сообщили, что у них все хорошо и они нашли приют в Воронеже.