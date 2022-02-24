В Воронежской области на «социалку» дополнительно направят 27,5 млрд рублей

Воронежская облдума одобрила корректировку бюджета области на 2022 год. В частности, в новом варианте документа выделят дополнительное финансирование на увеличение зарплат бюджетников, ремонт объектов здравоохранения, образования, спорта и культуры, закупку автомобилей скорой помощи.

Доходная часть бюджета увеличится на 7 млрд 991 млн и составит 149 млрд 263 млн рублей. Расходы вырастут на 27 миллиардов 400 миллионов рублей, а размер расходной части составит более 171 миллиардов 939 миллионов рублей.

Дефицит бюджета составит 22,676 миллиарда рублей, но его, по словам парламентариев, покроют различные источники финансирования.