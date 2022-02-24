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Общество24 февраля 2022 15:54

В районе Воронежской области назначили нового прокурора

Валерий Маринкин переходит на работу в Терновку из регионального надзорного ведомства
Юрий КОЗЛОВ
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Новый прокурор Терновского района ранее уже работал там заместителем прокурора.

Новый прокурор Терновского района ранее уже работал там заместителем прокурора.

Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Нового прокурора назначили в Терновском районе. Им стал 28-летний Валерий Маринкин.

Новый прокурор Терновского района закончил ВГУ и Юго-западный государственный университет. На службу в органы прокуратуры Валерий Маринкин принят в июле 2015 года. Работал помощником прокурора Павловского района Воронежской области; заместителем прокурора Терновского района Воронежской области. Так что новое место работы ему уже знакомо. С ноября 2020 года Валерий Маринкин был прокурором отдела управления по надзору за уголовно-процессуальной и оперативно-розыскной деятельностью прокуратуры Воронежской области. Валерий Валерьевич женат, воспитывает дочь.