В Воронежской области осудили мужчину, который истязал жену и двоих детей

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Житель Подгоренского района, истязавший целый год жену и двоих детей, получил условный срок. Подробности рассказали 24 февраля в СУ СКР по Воронежской области.

51-летний житель поселка Красный Восход проживал вместе с 37-летней женой, двумя сыновьями 7 и 17 лет и 3-летней дочерью. Как установил суд, с апреля 2019-го по ноябрь 2020-го глава семьи регулярно избивал супругу и сыновей, а также совершал насильственные действия, от которых мальчики и жена испытывали физическую боль и психические страдания.

В конце концов женщина с детьми уехала из дома в кризисный центр «Дом надежды» и добилась развода. Опасаясь мести бывшего супруга, о семейном насилии правоохранителям женщина сообщила лишь в марте 2021-го. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по п. «а», «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ.

– На следствии обвиняемый не признал вину. Несмотря на это, следственными органами собрана достаточная доказательственная база, позволившая изобличить мужчину в инкриминируемом деянии. В связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в суд для рассмотрения по существу, – рассказали в СУ СКР.

Суд приговорил мужчину к трем годам лишения свободы условно, а также постановил выплатить потерпевшей моральную компенсацию в 40 тысяч рублей. Приговор не вступил в законную силу.