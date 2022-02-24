В Воронеже мужчина познакомился с девушкой, пригласил ее к себе и лишился денег и документов

Женщину, подозреваемую в воровстве, задержали. Фото: из архива «КП»

За помощью к полицейским Железнодорожного района обратился 43-летний житель Воронежа. Мужчина сообщил, что его обокрали. Он рассказал, что познакомился в кафе с женщиной и пригласил ее к себе в квартиру на улицу Переверткина. Когда мужчина уснул, девушка своровала его кошелек. В нем были пять тысяч рублей и документы. Проснувшись утром, мужчина заметил пропажу и написал заявление в полицию.

- Вскоре сотрудники уголовного розыска задержали по подозрению в преступлении 35-летнюю жительницу Воронежа. В отделе полиции женщина признала свою вину и заявила, что остро нуждалась в деньгах. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» (до пяти лет лишения свободы), - сообщили в региональном ГУ МВД.