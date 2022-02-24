Воронежцев научат делать открытки в духе Леонардо

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27 февраля в рамках выставки «Изобретения Леонардо да Винчи» в музее имени Крамского пройдет мастер-класс «Полет мечты». Он посвящен созданию объемной открытки в технике поп-ап в духе Леонардо. Великий ученый фиксировал свои наблюдения и исследования о полете птиц и предвидел, что человек сможет летать. Начало мастер-класса в 12.00.

Напомним, интерактивная выставка изобретений Леонардо да Винчи предстаывляет более 50 экспонатов: от простейших устройств до сложных летательных аппаратов и машин, сделанных по чертежам художника. Этот научный аттракцион дает возможность непосредственного изучения законов физики и механики, позволяет испытать средневековые машины и механизмы, наглядно изучить принцип их работы и устройство, ведь все экспонаты действующие! Помимо механизмов, на выставке представлены репродукции полотен великого мастера и научные материалы.

В рамках работы проекта в выходные дни в 12.00 и 16.00 в музее проводятся бесплатные экскурсии (с приобретением входного билета). Выставка продлится до 13 марта.