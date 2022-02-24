В Воронежской области в 2021 году в казну РФ вернули 880,5 млн рублей неуплаченных налогов

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В 2021 году ущерб, причиненный бюджету РФ от налоговых преступлений в Воронежской области, составил 1,3 млрд рублей. Из них удалось возместить 70%. Об этом в прокуратуре региона 24 февраля.

Сотрудникам надзорного ведомства удалось вернуть 880,5 млн рублей неуплаченных налогов.

Так, воронежские следователи в прошлом году возбудили 37 уголовных дел о налоговых преступлениях. Большая часть из них была прекращена, поскольку фигуранты предпочитали возмещать ущерб госказне.

Для «отказников» действовали другие меры – на их имущество накладывался арест. Например, в марте 2021-го года иск прокурора Коминтерновского района о взыскании ущерба в размере 38,6 млн рублей суд удовлетворил.