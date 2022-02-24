Сбер профинансирует строительство первого в Черноземье завода по производству эко-утеплителя

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В рамках сделки к 2023 году будет построен комбинат по производству высокоэффективных теплоизоляционных материалов в экономической зоне «Центр» в Новоусманском районе.

Проект по строительству комбината получил статус особо значимого для региона. Мощность завода, рассчитана на выпуск 70 тыс. тонн минераловатных тепло-, звуко- и пожароизоляционных материалов. Продукция будет соответствовать концепции «зеленого строительства»: сырьем для выпуска изделий станет экологически чистое базальтовое волокно. Использование утеплителей позволит повысить энергоэффективность и безопасность сооружений. При этом для обслуживания линий и участков предприятия будет создано 200 высокотехнологичных рабочих мест.

Общий объем инвестиций в проект составил 4,4 млрд руб. Сбер открыл кредитные линии на покупку оборудования с использованием непокрытых аккредитивов с поставщиками Германии, Словении, Дании и России, а также на оплату строительно-монтажных работ на общую сумму 3,4 млрд. руб. сроком на 9 лет.

Олег Изотов, инициатор, соучредитель и руководитель проекта по строительству нового производства ООО «ВКТМ»:

«За годы совместного сотрудничества Сбер проявил себя как надежный партнер. Ранее при поддержке банка мы успешно ввели в эксплуатацию масштабный производственный комплекс по изготовлению минераловатного утеплителя в Белгороде. Поэтому при выборе партнеров для финансирования еще более амбициозного проекта в Воронеже мы единогласно приняли решение в пользу Сбера».

Денис Скребец, Управляющий Воронежским отделением ПАО Сбербанк:

«Мы рады принять участие в реализации данного проекта, новый комбинат займет достойное место в ряду высокотехнологичных импортозамещающих производств. Хочу отметить, что заключенная сделка – первый шаг в развитии кредитных отношений и стратегического сотрудничества с Группой Компаний «ДСК», в том числе, направленного на финансирование проектов жилой недвижимости».