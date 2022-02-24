Главный тренер воронежского «Факела» рассказал о последнем контрольном матче перед чемпионатом

Олег Василенко доволен финальным контрольным матчем. Фото: с сайта ФК "Факел"

Главный тренер «Факела» Олег Василенко прокомментировал матч с клубом «СКА Ростов-на-Дону». Напомним, он завершился со счетом 2:0 в пользу воронежской команды.

– Ребята вышли на матч собранными. Отдались игре полностью. Прессинговали, держали темп, подбирали мячи. Соперник, при всем уважении, за матч не довел мяч до нашей штрафной. Все сыграли как единое целое. Благодарен ребятам за проделанную работу, – рассказал Олег Василенко.

Матч с ростовскими армейцами стал последним для «Факела» во время зимнего перерыва в чемпионате. Уже 6 марта первенство ФНЛ возобновится. «Факел» в Воронеже встретится с «КамАЗом» из Набережных Челнов. Команда из Татарстана занимает 13 место с 33 очками. Напомним, «Факел» сейчас второй с 49 очками