В Воронеже ищут 79-летнюю женщину с провалами в памяти

Ориентировка волонтеров

Волонтеры попросили у воронежцев помощи в поисках 79-летней жительницы Железнодорожного района Воронежа микрорайона Репное. Неонила Устиненко (Пипич), нуждающаяся в медпомощи, пропала 24 февраля. Ориентировку опубликовал поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт»

Пожилая женщина страдает потерей памяти. Утром она ушла из дома и не вернулась. На связь с родственниками она не выходит.

Известно, что рост женщины 170 см, она худощавого телосложения, у нее темно-русые с проседью волосы и голубые глаза. Неонила Устиненко была одета в пальто, брюки, сапоги и черную шапку. С собой она взяла сумку и пакет.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о ее местонахождении, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (волонтеры) или 112.