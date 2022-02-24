Кассир воронежского магазина присвоила 620 тысяч рублей

Фото Станислава Шевченко Фото: из архива «КП»

Воронежские полицейские задержали 42-летнюю жительницу Воронежа, которую подозревают в растрате крупной суммы денег. Женщина работала продавцом-кассиром в сетевом магазине Левобережного района. Предварительное следствие установило, что в феврале этого года сотрудница не внесла в кассу принятые от покупателей деньги, а присвоила их себе. В общей сложности магазин не досчитался 620 тысяч рублей. Подозрения пали на кассира, администрация обратилась в полицию.

- В ходе беседы со стражами порядка женщина призналась в содеянном, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - С ее слов, полученные таким образом денежные средства она потратила на личные нужды.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело по статье «Присвоение или растрата». С фигурантки взяли подписку о невыезде и надлежащем поведении.

За совершение преступления женщине грозит до 6 лет лишения свободы.