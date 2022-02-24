Воронежец установил рекорд России по толканию ядра

Станислав Кашаев (в центре) стал рекордсменом среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата по толканию ядра. Фото: cspsk-vrn.ru

На турнире в столице Мордовии Саранске рекорд России среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата установил Станислав Кашаев, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

В Кубке России и всероссийских соревнованиях по легкой атлетике среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата участвовали 247 спортсменов. 195 из них боролись за Кубок страны, а еще 52 за медали всероссийских стартов. На этих соревнованиях было установлено 13 рекордов России и один из них принадлежит воронежцу Станиславу Кашаеву. Он толкнул ядро на 8 метров 16 сантиметров, обновив тем самым рекорд страны и свой собственный результат 2021 года — 8 метров 15 сантиметров.

Еще одна воронежская спортсменка Аида Бронская заняла в толкании ядра второе место. С результатом 8 метров 81 сантиметр она завоевала серебряную медаль в функциональном классе спортсменок F-38. А победила здесь Жанна Феколина из Санкт-Петербурга, толкнувшая снаряд на 9 метров 47 сантиметров.

В шаге от пьедестала остановился воронежец Иван Богатырёв, боровшийся в функциональном классе F-41. После перенесённой накануне соревнований болезни, спортсмен не смог до конца восстановиться и занял в итоге четвертое место.

- Станислав Кашаев показал результат выше планируемого, а Аида Бронская продемонстрировала то, на что рассчитывали. Результат выступления на Кубке России был необходим спортсменам для вхождения в состав спортивной сборной команды России и для участия в подготовительных тренировочных мероприятиях к международным соревнованиям в 2022 году, - сообщил главный тренер сборной команды Воронежской области по адаптивному спорту Дмитрий Астафуров.