Воронеж
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество24 февраля 2022 11:17

Воронежцы смогут пообщаться с чиновниками по вопросам здравоохранения

С 28 феваля стартует Неделя приемов граждан
Ирина КАЗАНИНА
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Воронеже с 28 февраля по 5 марта пройдет Неделя приемов граждан по вопросам здравоохранения. Ее проводят правление Роспотребнадзора по Воронежской области совместно с Региональной общественной приемной Председателя Партии «Единая Россия».

Общение будет проходить в онлайн-формате по телефону «горячей линии» 8-800-700-52-05 с 10-00 до 17-00, сообщили в пресс-службе ведомства.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".