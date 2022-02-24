В Воронеже директора фирмы, продающей арестованное приставами имущество, будут судить за коммерческий подкуп

Афера с асфальтоукладчиком может обернуться для директора фирмы девятью годами лишения свободы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело в отношении 39-летнего директора коммерческой организации. Его обвиняют по п. «в» ч.7 ст. 204 УК РФ «Получение коммерческого подкупа в значительном размере». Уголовное дело возбудили на основании материалов, предоставленных сотрудниками регионального УФСБ.

По данным следствия, осенью 2021 года к директору коммерческой организации, уполномоченной продавать арестованное судебными приставами имущество, обратился директор дорожно-строительной фирмы. И попросил помочь ему купить асфальтоукладчик. На эту дорожную технику был наложен арест.

Директор фирмы, продающей арестованное имущество, предложил обратившемуся к нему коммерсанту обеспечить ему победу на торгах и после них продать асфальтоукладчик стоимостью около 2,5 млн рублей по заниженной цене. За свои услуги он потребовал 125 тысяч рублей. На это директор дорожно-строительной фирмы согласился, опасаясь продажи спецтехники конкурентам.

6 декабря 2021 года в Воронеже при передаче 125 тысяч директора, решившего нажиться таким противозаконным способом, задержали с поличным в ходе совместной операции СК и ФСБ. Деньги изъяли.

- В ходе предварительного следствия директор фирмы признал свою вину. Ее также подтверждают показания свидетелей, оперативные материалы регионального управления ФСБ, протоколы осмотров и выемок, - сообщил руководитель следственного отдела по Левобережному району Воронежа регионального управления СК России Матвей Сладких.

За получение денег, квалифицированное как коммерческий подкуп, директору грозит от пяти до девяти лет лишения свободы и штраф от одного до трех миллионов рублей.