В Воронеже сгорела «Лада», в которой ездил инвалид

Пожар потушили за считанные минуты. Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В четверг, 24 февраля, около полуночи в Коминтерновском районе на улице Миронова загорелась «Лада-Веста».

- О пожаре в дежурную часть сообщили в 00.29. На место ЧП выезжали четыре наших сотрудника на одной машине. Огонь потушили в 00.38. Пламя повредило две двери и колесо «Лады». Внутри автомобиля огонь уничтожил инвалидное кресло. По оперативным данным, пострадавших на пожаре не было, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.