Воронеж
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
+1°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия24 февраля 2022 6:54

В Воронеже сгорела «Лада», в которой ездил инвалид

Пожар случился в Коминтерновском районе
Юрий КОЗЛОВ
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Пожар потушили за считанные минуты.

Пожар потушили за считанные минуты.

Фото: из архива ГУ МЧС России по Воронежской области

В четверг, 24 февраля, около полуночи в Коминтерновском районе на улице Миронова загорелась «Лада-Веста».

- О пожаре в дежурную часть сообщили в 00.29. На место ЧП выезжали четыре наших сотрудника на одной машине. Огонь потушили в 00.38. Пламя повредило две двери и колесо «Лады». Внутри автомобиля огонь уничтожил инвалидное кресло. По оперативным данным, пострадавших на пожаре не было, - сообщили в ГУ МЧС России по Воронежской области.