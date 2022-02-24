В Воронеже ищут 56-летнего мужчину

Ориентировка волонтеров

Волонтеры попросили помощи у воронежцев в поисках 56-летнего Игоря Золотарева. Ориентировку опубликовал поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте» в среду, 23 февраля.

Известно, что мужчина нуждается в медицинской помощи. Он пропал в понедельник, 21 февраля. И с тех пор на связь с родственниками не выходил.

Игорь Золотарев ростом 180 см, у него нормальное телосложение, русые волосы и серо-голубые глаза. В день исчезновения был одет в серо-синюю камуфляжную куртку, синие штаны, черную шапку и черные галоши.

Всех, кто располагает информацией о его местонахождении, просят позвонить по телефонам 8-800-700-54-52 (волонтеры) или 112.