Воронежцев возмутили трупы новорожденных щенков на улице

На одной из улиц Железнодорожного района в частном секторе на дороге прохожие нашли трупы новорожденных щенков. Очевидцы возмутились увиденным. Фото окровавленных животных они опубликовали в группе «Мой и твой Воронеж» в соцсети «ВКонтакте» 23 февраля.

Трупы щенков выкинули на улице Тракторной. Местные жители позвонили в службу «112» и сообщили об этом. А трупы накрыли еловыми ветками, потому что по дороге часто ходят дети.

Ранее под Воронежем в Бабяково дети по дороге в школу нашли двух окровавленных щенков. Об этом люди писали в местном чате. Инцидентом заинтересовались зоозащитники. Как рассказала общественный инспектор по обращению с животными Анжела Мирошниченко, один щенок погиб, за жизнь второго боролись ветврачи.