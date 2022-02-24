Воронежцы поделились фотографиями праздничного салюта в честь Дня защитника Отечества

Салют в честь Дня защитника Отечества. Фото: Максим ГОРОХОВ

Воронеж завершил празднование Дня защитника Отечества большим и красочным салютом. О том, как проходило зрелищное мероприятие, рассказали в соцсетях местные жители. Они стали активно делиться снимками и роликами фейерверка.

Салютовать начали в 21.00 с дамбы Чернавского моста. Фейерверк проводили из противотанковых пушек МТ-12 «Рапира», а в составе салютных батарей задействовали около 50 военнослужащих. Ранее представители Западного военного округа предупреждали горожан, что салют будет сопровождаться холостыми выстрелами из пушек ЗиС-3 времен Великой Отечественной войны, а также пушек Д-44.

Салют в честь Дня защитника Отечества. Фото: Максим ГОРОХОВ

В небе взлетели около 400 шаров с фейерверочными изделиями разного калибра.