В Ленинском районе Воронежа отремонтируют тротуары за 29,5 млн рублей

В Ленинском районе планируют отремонтировать тротуары за 29,5 млн рублей. Соответствующие торги объявила управа района. Документы опубликовали на портале госзакупок. Заявки на участие принимают до 1 марта. Победителя определят уже 3 марта.

Обустроить и отремонтировать в 2022 году планируют тротуары на улицах Кирова, Фридриха Энгельса, 20-летия Октября, 9 Января, Пирогова, Челюскинцев, Моисеева, Летчика Колесниченко, Платонова, Куколкина, в переулках Туркменский и Балтийский, а также на площади Ленина.