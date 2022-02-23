Воронеж
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ФотоВидеоОлимпиада 2022КоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
0°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество23 февраля 2022 17:06

В Ленинском районе Воронежа отремонтируют тротуары за 29,5 млн рублей

Управа ищет подрядчика
Мария Щербакова
КомментироватьОставить комментарий(0)

В Ленинском районе планируют отремонтировать тротуары за 29,5 млн рублей. Соответствующие торги объявила управа района. Документы опубликовали на портале госзакупок. Заявки на участие принимают до 1 марта. Победителя определят уже 3 марта.

Обустроить и отремонтировать в 2022 году планируют тротуары на улицах Кирова, Фридриха Энгельса, 20-летия Октября, 9 Января, Пирогова, Челюскинцев, Моисеева, Летчика Колесниченко, Платонова, Куколкина, в переулках Туркменский и Балтийский, а также на площади Ленина.