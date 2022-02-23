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Общество23 февраля 2022 16:19

В центре Воронежа неизвестные повесили флаг Украины

Видео горожане выложили в соцсеть
Мария Щербакова
Комментарии (2)Комментарии (2)(2)
Скриншот кадра с видео в паблике "Мой и Твой Воронеж"

Скриншот кадра с видео в паблике "Мой и Твой Воронеж"

Фото: Предоставлено

На железнодорожной вышке рядом с виадуком у площади Заставы кто-то установил национальный флаг Украины. Видео с развивающимся символом выложили горожане в социальной сети «ВКонтакте» в паблике «Мой и Твой Воронеж» в среду, 23 февраля.

Еще до полудня флаг сняли. Кто повесил его неизвестно. В комментариях к посту большинство горожан не придали значения происшествию. Кто-то посчитал флаг провокацией, кто-то вспомнил о том, что глава британского МИД Лиз Трасс отказалась признавать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями. Позже она призналась, что посчитала эти регионы территорией Украины.