В центре Воронежа неизвестные повесили флаг Украины

Скриншот кадра с видео в паблике "Мой и Твой Воронеж" Фото: Предоставлено

На железнодорожной вышке рядом с виадуком у площади Заставы кто-то установил национальный флаг Украины. Видео с развивающимся символом выложили горожане в социальной сети «ВКонтакте» в паблике «Мой и Твой Воронеж» в среду, 23 февраля.

Еще до полудня флаг сняли. Кто повесил его неизвестно. В комментариях к посту большинство горожан не придали значения происшествию. Кто-то посчитал флаг провокацией, кто-то вспомнил о том, что глава британского МИД Лиз Трасс отказалась признавать суверенитет России над Воронежской и Ростовской областями. Позже она призналась, что посчитала эти регионы территорией Украины.