В Воронеже новые опоры освещения на проспекте Революции покрылись окислами

В мэрии заверили, что подрядчик все исправит Фото: "Мой и твой Воронеж".

На проспекте Революции новые «юбки» обнарядки опор освещения покрылись окислами. Фотографии столбов появились в социальной сети "ВКонтакте" в паблике «Мой и Твой Воронеж» в среду, 23 февраля. В мэрии заверили, что подрядчик все исправит.

На возмущения горожан в пресс-службе администрации заявили, что работы еще не закончены. Юбки выполнены чугунным литьем, а значит подвержены окислению, тем более при контакте с противогололедными реагентами.

- Изготовитель в курсе. Поэтапно забирает юбки на завод, чтобы их очистить, покрыть двумя разными видами грунтовки и заново окрасить уже промышленными красками, эта технология позволит предотвратить подобную ситуацию с гарантией на 5 лет, - пояснили в мэрии. - Все работы по замене, перекраске полностью за счет поставщика, бюджетные средства на это не расходуются.

Во вторник, 22 февраля, около Петровского сквера уже заменили пять «юбок». Полностью работы завершат не позднее 8 марта.