В Воронеже в честь праздника военные будут стрелять из противотанковых пушек

Используют противотанковые пушки МТ-12 «Рапира» Фото: с сайта ЗВО.

Подразделения Западного военного округа дадут 30-залтопвый праздничный салют в честь Дня защитника Отечества в шести городах России, в том числе и в Воронеже. Для этого задействуют 95 пусковых установок, которые запустят в небо 7,5 тыс. фейерверочных зарядов. Об этом рассказали в пресс-службе ЗВО.

В Воронеже используют противотанковые пушки МТ-12 «Рапира». Салют запустят в 21.00.

- Звуковое сопровождение праздничного салюта будет сопровождаться холостыми выстрелами из пушек ЗиС времен Великой Отечественной войны, - отметили в пресс-службе.

Из-за салюта с 20.00 до 22.30 будет перекрыто движение машин и общественного транспорта по Чернавскому мосту. Также в эти часы будет запрещена парковка на улицах Степана Разина; Софьи Перовской и набережной Массалитинова (от Адмиралтейской площади до Северного моста); на дамбах Чернавского и ВоГРЭСовского мостов.