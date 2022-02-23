В Воронеже начнет работать еще один пункт приема гуманитарной помощи

Пункт организовали в Управлении социальной защиты Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Воронеже откроют еще один пункт приема помощи эвакуированным из Донбасса. Он начнет работать в Железнодорожном районе в четверг, 24 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Пункт организовали в Управлении социальной защиты Железнодорожного района (улица Остужева, 1а). Принести вещи можно с 10.00 до 17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00). Подробности по телефону 222-93-23.

Беженцам необходимы школьные принадлежности, средства личной гигиены, детское питание, подгузники, игрушки, товары для животных и так далее.

Напомним, пункты приема гуманитарной помощи открылись в каждом районе Воронежа 22 февраля. Посмотреть список адресов можно здесь.