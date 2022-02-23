В Воронеже в аварии с четырьмя автомобилями пострадал 10-летний мальчик

ДТП произошло на улице Героев Сибиряков Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

На улице Героев Сибиряков столкнулись сразу четыре автомобиля. ДТП произошло у дома №1л примерно в 10.50 вторника, 22 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

По предварительным данным, 34-летний водитель автомобиля «LADA Priora», разворачиваясь, создал препятствие. Уходя от столкновения, 57-летний водитель «LADA Granta» врезался в «Kia Sorento». Затем «LADA Granta» отбросило на «KIA Soul», которую вел 28-летний местный житель.

В аварии пострадал 10-летний мальчик – пассажир «LADA Granta». Его с травмами отвезли в больницу. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства ДТП.