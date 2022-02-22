Юные воронежцы заняли второе место в финале первенства России по водному поло

Воронежские ребята получили шанс добиться права выступать в сильнейшей группе. Фото: cspsk-vrn.ru

В городе Дзержинск Нижегородской области прошел финал Первенства страны по водному поло среди спортсменов до 14 лет. Сборная Воронежской области выступала во второй по силе группе среди команд этого возраста.

В финале турнира ребята сначала играли в подгруппе «Б». Наши юные ватерполисты заняли в итоге второе место, уступив только хозяевам соревнований — команде «Заря» — 9:12. При этом они уверенно выиграли у «Кристалла» из Пермского края — 10:6 и «Актая» из Татарстана — 16:12 .

Воронежцы вышли в полуфинал турнира, где им предстояло сразиться за выход в финал с командой, занявшей первое место в подгруппе «А». Этим соперником оказалась сборная Школьной любительской лиги из Санкт-Петербурга — (ШЛЛ). Наши спортсмены выиграли у представителей Северной столицы со сеётом 8:6 и получили право побороться за золото. А в финале им снова пришлось встретиться с местной «Зарей». Долго воронежцы играли с хозяевами на равных, после второго периода они даже вели 2:1, но после третьего игрового отрезка стали уступать 3:4.

В заключительном периоде воронежцы всеми силами старались переломить ход встречи, но к сожалению, этого не произошло. Наши спортсмены забросили в ворота хозяев два мяча, а те - сразу пять. В итоге воронежская команда уступила со счетом 5:9 и заняла второе место.

- Команда показала бойцовские качества. В коллективе была очень хорошая, благоприятная атмосфера, которая выражалась во взаимовыручке и сплоеённости в каждом матче. Конечно в этом большая заслуга тренеров Владимира Сергеевича Синельникова и Александра Юрьевича Власова. Поэтому команда и показала такой высокий результат. Хочется отметить защитника Дениса Чиркова, который забросил 22 мяча и был признан лучшим защитником турнира, а также капитана Артёма Морозова — на его счету 11 голов, Арсения Амирова, забросившего восемь мячей и Ивана Шептуху - пять голов, - рассказал главный тренер сборной Воронежской области по водному поло Сергей Бочалов в интервью региональному Центру спортивной подготовки сборных команд.

Такого высокого результата спортсмены Воронежской области не показывали пять лет. Второе место дает нашей сборной право побороться за выход в первую, то есть сильнейшую группу команд. Для этого тройка лучших коллективов второй группы сразится с дружинами первой группы, занявшими три последних места. Эти игры должны пройти осенью перед началом следующего сезона.