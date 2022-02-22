Статистики рассказали, сколько мужчин Воронежской области дожили до 100 лет

Воронежским женщинам легче поздравлять мужчин на 23 февраля, чем нам их на 8 марта. Их все-таки больше. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Специалисты Воронежстата составили собирательный демографический портрет воронежских мужчин. Повод понятен – впереди 23 февраля.

Итак, на начало 2021 года в Воронежской области жили 1057,5 тысячи мужчин (45.9 % от общего населения), в городах – 708,1 тысячи, в селах – 349,5 тысячи мужчин.

В 2020 году мужчин трудоспособного возраста в Воронежской области было 63.3 процента от их общего числа, а детей, юношей с одной стороны и пенсионеров с другой – соответственно 17.9 и 18.8 процента.

Уже несколько лет мальчиков рождается больше, чем девочек. В 2020 году в области на свет появились 9,8 тысячи мальчиков и 9,3 тысячи девочек (в 2019 году – 10,2 и 9,4 тысячи соответственно). Подобная пропорция с перевесом в сторону мужчин сохраняется до 36-летнего возраста. Далее уже начинает доминировать слабый пол. В 2020 году мужчин в возрасте 36 лет было на 111 человек больше, чем женщин (в 2019 – на 17 человек).

В 2020 году на 1000 мужчин Воронежской области в трудоспособном возрасте и более юных приходилось 948 и 902 женщины соответственно. При этом на одну тысячу представителей сильного пола в возрасте старше трудоспособного в 2020 году приходилось 2315 женщин. Численный перевес достигнут за счет женщин старших пенсионных возрастов. Наибольшая диспропорция сложилась у совсем пожилых людей: после 75 лет мужчин стало в 2,5 раза меньше, чем женщин, а после 85 лет – уже в 3,5 раза.

Мужчины Воронежской области в среднем моложе, чем женщины. Средний возраст представителей сильного пола на начало 2020 года составил 39.5 года против 45.1 года у женщин. В селах среднестатическому мужчине 41.5 года, в городах – 38,5 года.

Наиболее молодые представители сильного пола живут в Воронеже – средний возраст 37,8 года, максимальный средний возраст мужчин в Петропавловском районе – 44,4 года.

Прогноз статистиков по средней продолжительности жизни для мужчин, родившихся в 2020 году, не очень радужный - всего 66,4 года, что на 11 лет меньше, чем у женщин.

В то же время тем, кто хочет пожить подольше, не стоит вешать нос. На начало 2021 года в Воронежской области было 9957 мужчин, достигших возраста 85 лет и старше. Среди них 93 мужчины – супердолгожители старше100 лет.

В 2020 году в Воронежской области вступили в брак 11.9 тысячи мужчин, из них впервые – 7.9 тысячи и четыре тысячи повторно (184 вдовых и 3775 разведенных).

Создавать семьи представители сильного пола предпочитали в 25-29 лет. В этом возрасте в 2020 году в брак вступили 27,3 процента мужчин от общего числа представителей сильного пола, создавших семьи.

В 2020 году в экономике Воронежской области были заняты 572,5 тысячи мужчин в возрасте 15 лет и старше. Больше всего их трудилось в обрабатывающих производствах (18 % от общего числа представителей сильного пола), организациях сельского, лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства (13,2 %), на стройках (12,2 %), на транспорте и на складах, а также в розничной и оптовой торговли, ремонте машин и мотоциклов (по 12,1 %),

Помимо основной работы, 14 тысяч мужчин были заняты на дополнительной. В основном, это организации сельского, лесного хозяйства, рыболовства и рыбоводства (59,9 %), стройки (15,7 %) и обрабатывающие производства (8,5 %).