Воронежским школьникам и ребятишкам из детских садов могли давать фантомное мясо и масло

Вместо свежего мяса (на фото) детям поставляли непонятно что. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В феврале 2022 года сотрудники межрегионального управления Роспотребнадзора обнаружили жуткие безобразия в ходе проверки электронных ветеринарных документов на мясо и масло. Они выявили факты поставок в учреждения образования Воронежской области продукции с фантомных площадок.

По данным ФГИС «Меркурий», через предприятия-поставщики в детские сады и школы Воронежской области в феврале поступило сливочное масло, произведенное ООО «Реванш» (Ленинградская область). Однако, по сведениям ФГИС «Цербер», эта площадка еще в ноябре 2021 года была заблокирована Северо-Западным межрегиональным Управлением Россельхознадзора. Никакого производства деятельность по указанному адресу фактически не было, то есть предприятие является фантомом.

Во втором случае установлен факт оформления более 15 тысяч электронных ветеринарных документов на мясную продукцию муниципальным детсадам и школам с фантомной площадки ООО «Альянс-Агро» (Воронеж). При выезде по указанному адресу инспектор управления обнаружил на месте предполагаемого предприятия жилой дом. Оформлял документы на эту продукцию сотрудник ветеринарной службы. Фантомная площадка исключена из реестра ФГИС «Цербер». Информацию для принятия мер в отношении ветеринарного специалиста направили в управление ветеринарии Воронежской области.

Также информацию о выявленных нарушениях направили в комиссию по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в Воронежской области, профильные департаменты, а также в социальные учреждения. Там указали как производителей, так и фирм-поставщиков фантомной продукции с рекомендацией изъять ее из оборота.