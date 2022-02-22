Воронежская девушка заняла третье место на международном турнире по тхэквондо

Виктория Железнова (крайняя справа) на пьедестале. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежская спортсменка Железнова заняла третье место на международных соревнованиях, проходивших в албанском Дурресе, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд. Это был седьмой рейтинговый турнир по тхэквондо G-2 класса — Кубок президента WT в европейском регионе.

Виктория, выступавшая в категории до 67 кг, завоевала бронзу в первый же день турнира. В стартовом бою она победила россиянку Нину Урганаеву 10:9, а потом со счетом 10:3 одолела спортсменку из Греции Атану Митсопоулоу. В четвертьфинале Виктория оказалась сильнее датчанки Ясмин Андерсен — 15:9. Однако в полуфинале Железнова всего один балл уступила немецкой тхэквондистке Ванессе Коерндл — 8:9, хотя по ходу встречи лидировала. Соперница в итоге заняла второе место, уступив в финале француженке Магде Вит, а наша спортсменка стала третьей.

- Во время полуфинала Виктория получила повреждение. Надо было указать на это рефери, но по неопытности или в пылу борьбу она продолжила. Соперница воспользовалась этим моментом и сначала отыграла разницу в счете, а потом и вышла вперед, - рассказал старший тренер сборной Воронежской области по тхэквондо Роман Ходин.

В Албании выступали еще несколько воронежских спортсменов — Анна Крапивка, Алексей Владимиров и Артем Степаненко. Но они, к сожалению, медали завоевать не смогли.