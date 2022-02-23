Глава Воронежа В.Ю. Кстенин и Председатель Воронежской городской Думы В.Ф. Ходырев поздравили с Днем защитника Отечества!

От всей души поздравляем вас с Днем защитника Отечества!

Для Города воинской славы Воронежа День защитника Отечества - особый праздник. Мы от всего сердца гордимся ратными и трудовыми заслугами наших предшественников и с глубоким уважением относимся к тем, кто сегодня защищает безопасность Родины и мирным созидательным трудом обеспечивает благополучие и динамичное развитие столицы Черноземья, региона и всей страны.

Сегодня быть защитником Отечества значит всеми силами способствовать развитию и процветанию державы. И это одинаково справедливо и для тех, кто делает это своим повседневным трудом и для тех, кто защищает интересы государства с оружием в руках.