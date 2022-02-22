Приехавшие в Воронежскую область беженцы смогут пожаловаться в мобильные приемные прокуратуры на нарушение своих прав

Сотрудники МЧС встретили беженцев на вокзале, а работники прокуратуры готовы помочь им не допустить нарушения их прав. Фото: кадр с видео

Сотрудники прокуратуры Воронежской области поручили районным прокурорам организовать мобильные приемные граждан в пунктах временного размещения беженцев из ЛНР и ДНР. Их работникам люди из уже признанных Россией республик смогут пожаловаться на нарушение своих жилищных, социальных и иных прав.

График работы мобильных приемных беженцам сообщат в ходе выездов, а также через администрации пунктов временного размещения. Телефон для обращений в региональную прокуратуру: 8(473) 260-89-89.

Кроме того, люди, эвакуированные из ДНР и ЛНР, могут направить обращение через официальный сайт прокуратуры области – в разделе «Обращение в прокуратуру».

Напомним, из Донецкой и Луганской народных республик в наш регион приехали уже 3,3 тысячи человек. Их разместили в Воронеже и районах области. Региональный департамент соцзащиты сообщил об открытии счета для приема финансовой помощи для нужд беженцев. А с 22 февраля в каждом из шести районов Воронежа открыли пункты приема гуманитарной помощи для беженцев из ДНР и ЛНР.