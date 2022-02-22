В Воронежской области старший брат зарезал младшего на дне рождения

Празднование дня рождения закончилось ужасным преступлением. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области

19 февраля в слободе Сагуны Подгоренского района на улице Придорожной случилось убийство. В тот день там было застолье по поводу дня рождения. Полицейские получили вызов от его участников, сообщивших об убийстве. Они приехали и задержали 42-летнего мужчину по подозрению в этом страшном преступлении.

По «горячим следам» стражи порядка узнали, что старший брат напал на младшего и стал бить его ножом в грудь и по всему телу. Сотрудники Следственного комитета возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство» (от 6 до 15 лет лишения свободы).

Работники СК выяснили, что в тот день 35-летний мужчина во время застолья публично оскорбил гражданскую жену 42-летнего брата. Чем и фактически подписал себе смертный приговор. Старший брат имел богатое криминальное прошлое: он был судим за кражу, разбой и продажу наркотиков. А теперь стал еще и убийцей.

- На допросе 42-летний мужчина признал свою вину, подтвердив показания в ходе их проверки на месте преступления. По ходатайству органов следствия суд решил его арестовать. Следователь провел осмотр места происшествия, по изъятым на месте преступления вещам, в том числе ножу, которым орудовал преступник, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз. Наши сотрудники допрашивают свидетелей, выполняют иные следственные и процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств убийства, – рассказал руководитель Россошанского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Вадим Стрижаков.