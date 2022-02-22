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Общество22 февраля 2022 12:22

На дорогах Воронежской области задержали 52 пьяных водителя

В выходные сотрудники ГИБДД провели сплошные проверки
Ирина КАЗАНИНА
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Фото Виктора Левшакова

Фото Виктора Левшакова

В минувшие выходные в Воронеже и области прошли массовые проверки водителей. Особое внимание инспекторы ГИБДД уделили водителям с признаками алкогольного опьянения.

В ходе рейда выявили 52 водителя, севших за руль в состоянии опьянения, из них 16 – в районах Воронежской области и девять - на улицах Воронежа.

Пятеро задержанных пьяных водителей раньше уже были лишены прав за аналогичное нарушение.

Например, в ночь с 18 на 19 февраля на улице Карла Маркса в Боброве инспекторы остановили ВАЗ – 21010 под управлением 34-летнего местного жителя. Во время медосвидетельствования алкотестер показал наличие опьянения 0,571 мг/л. В базе данных полиции мужчина значился как злостный нарушитель.

- Впервые за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения он задерживался еще в 2014 году, и был подвергнут наказанию в виде лишения права управления сроком на 18 месяцев и штрафом в размере 30 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - В 2018 году за подобное нарушение его оштрафовали на 30 тысяч рублей. А в начале этого года, 3 января, мужчина вновь сел за руль нетрезвым и был остановлен инспекторами ДПС.

На нарушителя составили материал и передали его в суд для принятия процессуального решения.