В Воронеже приостановили производство самолета Ил-112В после авиакатастрофы

Ил-112В. Фото: с сайта ОАК.

На ВАСО (Воронежском авиастроительном заводе) остановили сборку второго и третьего образца нового легкого военно-транспортного самолета Ил-112В. Сделали это после авиакатастрофы, в которую попал первый. Напомним, 17 июля 2021 года самолет потерпел крушение под Москвой. ЧП произошло на заходе на посадку в аэропорту Кубинка. У воздушного судна загорелся правый двигатель. На борту в это время находились три человека, экипаж погиб. После катастрофы было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

На предприятии объяснили приостановку производства самолета тем, чтобы дождаться выводов комиссии. Пока они не получены, не имеет смысла расходовать деньги и создавать предпосылки для срыва сроков обязательств по контрактам.

Напомним, разработка Ил-112В ведется с 2014 года. Это первый военно-транспортный самолет, разработанный в России с нуля после распада СССР. Он предназначен для транспортировки и воздушного десантирования личного состава, вооружения, легкой военной техники и грузов до пяти тонн. Ил-112В призван прийти на смену Ан-26. Преимущество его в том, что он способен подниматься в воздух с необорудованных аэродромов и даже грунтовых полос и выдерживать самые сложные климатические условия.