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Общество22 февраля 2022 10:21

В Воронеже 23 февраля на 2,5 часа перекроют Чернавский мост из-за салюта

Также с утра до позднего вечера нельзя будет заехать на дамбу
Юрий КОЗЛОВ
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Чернавский мост традиционно перекрывают на праздники.

Чернавский мост традиционно перекрывают на праздники.

Фото: Юрий КОЗЛОВ

В среду, 23 февраля, с 20.00 до 22.30 перекроют движение машин и общественного транспорта по Чернавскому мосту. Также в эти часы будет запрещена парковка на улицах Степана Разина; Софьи Перовской и набережной Массалитинова (от Адмиралтейской площади до Северного моста); на дамбах Чернавского и ВоГРЭСовского мостов.

Кроме того, нельзя будет въехать на дамбу Чернавского моста с 6.00 до 22.30.

Напомним, до 23.30 25 февраля перекрыта часть улицы Кулибина на левом берегу на участке от Ленинского проспекта до улицы Меркулова. Там устраняют аварию на тепловой сети.