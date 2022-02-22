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Общество22 февраля 2022 7:21

В Воронеже пройдет вечер памяти Аркадия Давидовича

Желающие смогут также посетить его дом-музей
Ирина КАЗАНИНА
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24 февраля в Воронежском музее имени И.С.Никитина состоится вечер памяти Аркадия Давидовича, приуроченный к годовщине его смерти. Напомним, афорист умер от последствий ковида 25 февраля 2021 года.

Вечер начнется в 16.00. Перед гостями выступит организатор музея Давидовича Андрей Лазарев. Количество билетов ограничено, сообщают организаторы.

Кроме того, поклонники таланта Давидовича могут посетить дом-музей афористики. Мероприятие будет проходить по предварительной записи. Записаться можно на официальной странице поклонников в соцсети «Вконтакте».