В Воронеже пройдет вечер памяти Аркадия Давидовича

24 февраля в Воронежском музее имени И.С.Никитина состоится вечер памяти Аркадия Давидовича, приуроченный к годовщине его смерти. Напомним, афорист умер от последствий ковида 25 февраля 2021 года.

Вечер начнется в 16.00. Перед гостями выступит организатор музея Давидовича Андрей Лазарев. Количество билетов ограничено, сообщают организаторы.

Кроме того, поклонники таланта Давидовича могут посетить дом-музей афористики. Мероприятие будет проходить по предварительной записи. Записаться можно на официальной странице поклонников в соцсети «Вконтакте».