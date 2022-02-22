В Воронеже сгорел гараж вместе с иномаркой

Вечером 21 февраля воронежские спасатели получили сообщение о возгорании гаража на улице Сосновой в Железнодорожном районе. В помещении площадью 6х12м в момент ЧП находился автомобиль «Фольксваген».

Прибывшие на место ЧП 4 спасателя приступили к тушению пожара. С огнем удалось справиться в течение 12 минут. Но этого оказалось достаточно, чтобы и гараж, и машина превратились в обугленные останки.

В ГУ МЧС по Воронежской области сообщили, что в результате пожара на улице Сосновой никто не пострадал.