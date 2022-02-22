Северный лес Воронежа отравляют сточные воды из аварийной канализации

Фото департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области

На днях воронежцы сообщили в соцсетях о разлитии сточных вод из аварийной бесхозной канализации, расположенной на территории природного парка «Северный лес».

На место выехали специалисты регионального департамента природных ресурсов и экологии. Они подтвердили факт загрязнения леса на участке за ЖК «Северная корона».

В департаменте пояснили, что ответственность за подобные объекты несет управа района.

- Мы направили обращение в администрацию Воронежа для принятия мер по компетенции и предоставления департаменту сведений о собственнике сетей водоотведения на данном участке, - рассказал начальник отдела госэконадзора департамента Денис Попов. - Эта информация нужна нам для принятия мер административного реагирования.

Позже в управе Коминтерновского района сообщили, на место аварии направили бригады водоканала.