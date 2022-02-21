Жители Воронежской области снова смогут выбрать парки и скверы для благоустройства

Фото департамента ЖКХ и энергетики

Жителям Воронежской области, как и в прошлом году, предложили самостоятельно выбрать общественные пространства, которые они бы хотели видеть благоустроенными. Работы проведут в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Об этом рассказали в департаменте ЖКХ и энергетики региона 21 февраля.

Список окончательно сформируют к июню 2022 года. И он увеличится как минимум на 10 пространств, выбранных горожанами.

Итак, голосовать можно будет с 15 апреля по 31 мая этого года. На всероссийской платформе будут представлены парки, площади, скверы и улицы Бутурлиновки, Острогожска, Боброва, Лисок, Павловска, Россоши, Семилук, а также Воронежа, Нововоронежа и Борисоглебска. Сейчас муниципалитеты заняты подготовкой дизайн-проектов, также утверждаются территории, которые вынесут на голосование с учетом мнений местных жителей.

Победившие пространства в каждом городе благоустроят в 2023 году в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Пока в предварительный перечень входят 17 улиц и скверов региона.

– В этом году на благоустройство общественных и дворовых пространств планируется направить 786 млн рублей, и каждый рубль из этих средств должен послужить на благо жителей, – отметил руководитель департамента ЖКХ и энергетики Воронежской области Максим Зацепин.