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Происшествия21 февраля 2022 15:37

В Воронеже задержали двух парней, которые обокрали киоск общепита

Им грозит до пять лет лишения свободы
Евгения ФРОЛОВА
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Фото из архива КП

Фото из архива КП

Фото: Из архива "КП"

В Воронеже полицейские задержали двух молодых людей 18 и 19 лет, которые ночью ограбили киоск общепита. Сильно «навариться» молодчикам не удалось. В кассе оказалось всего 2 тысячи рублей. Подробности 21 февраля рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

О краже стражам порядка сообщили сотрудники торговой точки. Придя утром, они обнаружили, что кто-то повредил рольставни и окно, проник внутрь в павильон и забрал из кассы наличность.

Оперативники установили, что к преступлению могут быть причастны ранее судимые за совершение имущественных преступлений местные жители. Парней задержали по месту жительства. Они признались в содеянном и пояснили, что деньги потратили на личные цели.

По факту возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ («Кража»). В отношении подозреваемых, которым грозит до пяти лет лишения свободы, избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.