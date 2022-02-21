Доцента Воронежского госуниверситета суд приговорил к штрафу за мошенничество

Фото из архива КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Воронеже вынесли приговор замдекану факультета журналистики ВГУ Андрею Золотухину, который попался на мошенничестве с грантами (ч. 3 ст. 159 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе Железнодорожного райсуда.

Было установлено, что с 2015 по 2016 год доцент подавал заявки на участие в конкурсах для получения субсидий из облбюджета на реализацию нескольких студенческих проектов. На это ему выделили 700 тысяч рублей. Однако проекты оказались мнимыми, а большинство денег преподаватель потратил на личные цели.

Например, из гранта в размере 300 тысяч рублей, который предназначался на организацию конкурса Dux-2016 и внедрение интернет-сервисов в образовательный процесс он похитил 37,7 тысяч. Для этого изготовил поддельный договор оказания услуг на покупку сувениров и канцтоваров.

А в 2016-м доцент получил еще два гранта на сумму 200 и 300 тысяч рублей. Средства должны были пойти на развитие студенческого портала «P.S. – 5 сов». Но, как установили в судебном следствии, этого не произошло. Однако и эти деньги преподаватель, как посчитал суд, похитил. Всего ущерб составил 537 тысяч рублей.

Преподавателю грозило по статье до шести лет лишения свободы, однако суд назначил ему штраф в 250 тысяч рублей.