Мошенник прикинулся родственником и обманул жительницу Воронежа на 28 тысяч рублей

фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

В октябре 2021 года в полицию обратилась 57-летняя жительница Воронежа. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный, представился родственником и попросил взволнованным голосом денег. Мол, его остановили правоохранители и намереваются привлечь к административной ответственности.

Женщина поверила, решила помочь «нуждающемуся» и перевела 28 тысяч рублей на его реквизиты банковской карты. После этого «родственник» пропал, а она обратилась к стражам порядка.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий личность и местонахождение злоумышленника установили. Им оказался ранее судимый за мошенничество 34-летний житель города Волгограда. Также мужчину заподозрили в причастности к еще одному эпизоду в Россоши.

– Во взаимодействии с россошанскими коллегами, оперативники задержали подозреваемого на съемной квартире в городе Волгограде. В рамках проведенных обысковых мероприятий правоохранители изъяли у задержанного около 40 сим-карт, а также мобильные устройства. В отделе полиции задержанный дал признательные показания, – рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 21 февраля.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело, он находится в ИВС.